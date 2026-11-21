Vanoli cerca la sua prima vittoria contro Juric: le statistiche di Monza-Fiorentina

Come di consueto, sul sito della Lega Serie A compaiono le statistiche e le curiosità più interessanti legate ai match del corrente turno di campionato. Ecco quelle in merito a Monza-Fiorentina, in programma lunedì sera al Brianteo:

Sono 7 i precedenti ufficiali a Monza tra le due squadre: 3 vittorie biancorosse (ultima 2-1, Serie A 2024/25), 1 pareggio (0-0, Serie B 1993/94) e 3 successi viola (ultimo 0-1, Serie A 2023/24). Monza reduce da 4 sconfitte consecutive in Serie A: Torino, Napoli, Bologna e Atalanta. Fiorentina reduce da 3 risultati utili consecutivi: pareggi contro Atalanta e Juventus e la vittoria per 2-4 di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Fiorentina reduce da 9 gare casalinghe consecutive senza vittorie in Serie A: bilancio di 6 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima vittoria il 13 aprile scorso (Fiorentina-Lazio 1-0). Le 2 vittorie stagionali della Fiorentina sono arrivate entrambe in trasferta e con lo stesso risultato: 2-4 a Venezia e a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Di fronte due delle tre squadre con 25 gol subiti (come l'Udinese): peggio ha fatto solo il Sassuolo (29). Fiorentina ancora senza porte inviolate in questa Serie A, come il Sassuolo.

Tra Ivan Juric e Paolo Vanoli 2° incontro ufficiale: nell'unico precedente, vittoria per l’attuale allenatore del Monza (Roma-Torino 1-0, Serie A 2024/25). Nell'era dei 3 punti (dal 1994/95), solo Gabriel Omar Batistuta (13 gol con la Fiorentina nel 1994/95) e David Trezeguet (10 con la Juventus nel 2007/08) avevano segnato più gol di Varela dopo 11 giornate con la maglia di una neopromossa. Il portoghese, classe 2005, ne ha 9 in 10 presenze.

Gustavo Varela è il giocatore che in percentuale realizza più gol rispetto al totale di squadra (53%, 9 su 17). Mateo Pellegrino a segno contro la Juventus: 4° gol in questo campionato per l’attaccante argentino.