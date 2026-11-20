GTA6-mania, De Zerbi: "I ragazzi sanno quando spegnere la Play, o faccio a pezzi tutto"

E' scoppiata una vera e propria mania per il GTA6, gioco uscito in questi giorni e atteso anche da tanti atleti, calciatori compresi. Per questo il tema ha tenuto banco anche nelle conferenze stampa, compresa in quella del tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, al quale è stato chiesto come si pone di fronte ai giocatori che passano le ore davanti al video.

"Senti, io non sono un poliziotto, non sono un padre, sono un allenatore - la sua risposta - Credo che nel mio spogliatoio ci siano brave persone, gente matura; sanno bene quando è il momento di spegnere la PlayStation o altro. In caso contrario, entro nelle loro stanze e faccio a pezzi GTA e tutto il resto".