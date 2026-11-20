Genoa, De Rossi su Frendrup: "Giocatore importante, per fortuna nessuno se ne accorge"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida al Sassuolo, ha parlato tra i vari temi anche di quello relativo all'importanza di Morten Frendrup, centrocampista in passato accostato anche alla Fiorentina, per la sua squadra: “È un giocatore tanto importante e purtroppo a volte non ruba l’occhio perché non è uno che ha la sventagliata di cinquanta metri e non ha il passaggio filtrante alla Modric, ma è un giocatore tanto utile e tanto importante. Per fortuna nessuno se ne accorge e ce lo porta via.

Per noi è un giocatore utile , fa sempre le cose utili e non credo che col Milan abbiamo preso gol perché mancasse la sua presenza visto che i gol sono nati entrambi da nostri disimpegni sbagliati".