Galliani-Malagò, il 4 dicembre il doppio confronto con i club di Serie C

La corsa alla presidenza della FIGC passa dalle leghe che devono ancora scegliere da che parte stare. In vista del voto del 14 dicembre a Roma, Adriano Galliani può contare sul sostegno di calciatori e allenatori, mentre 11 società di Serie A appoggiano Giovanni Malagò. A pesare più di tutti sarà la Lega Nazionale Dilettanti, che da sola vale il 34% dei voti in assemblea. La Lega Pro ne esprime il 12%, la Serie B il 6%.

La Lega Pro di Matteo Marani si riunirà in assemblea il 3 dicembre a Firenze. Il giorno successivo le 57 società aventi diritto al voto ascolteranno in collegamento prima Galliani e poi Malagò. Restano fuori Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Inter Under 23. La consultazione ricalca quella delle ultime elezioni, quando la Lega Pro, dopo aver sentito l’attuale commissario straordinario e il presidente della LND Giancarlo Abete, scelse di non schierarsi. Anche la Serie B seguirà un percorso simile, ma l’incontro con i candidati è ancora da fissare. La partita più delicata si gioca tra i dilettanti, dove per arrivare a un confronto occorrerebbe riunire i 99 delegati dei comitati regionali della LND. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com.