Martorelli difende Vanoli: "È arrivato in corsa, gli va concesso tempo"

Ospite di TMW, precisamente della rubrica "A tu per tu", Giocondo Martorelli si è speso anche sulle prospettive future della Fiorentina. Ecco le parole del noto operatore di mercato: "Deve riprendersi. La classifica non rispecchia le aspettative, è il momento di inanellare risultati positivi per tirarsi fuori da una situazione molto pericolosa. A Vanoli bisogna dare tempo, è arrivato in corsa".