Martorelli difende Vanoli: "È arrivato in corsa, gli va concesso tempo"
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Ospite di TMW, precisamente della rubrica "A tu per tu", Giocondo Martorelli si è speso anche sulle prospettive future della Fiorentina. Ecco le parole del noto operatore di mercato: "Deve riprendersi. La classifica non rispecchia le aspettative, è il momento di inanellare risultati positivi per tirarsi fuori da una situazione molto pericolosa. A Vanoli bisogna dare tempo, è arrivato in corsa".
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Vanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercatodi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiUn grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilico
Lorenzo Di BenedettoUn difensore e un centrocampista, ma forse servirà anche un centravanti. Beto può cambiare le carte in tavola ma deve tornare quello di un tempo. Paratici avrà ancora budget a gennaio, ma eviti altri errori
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