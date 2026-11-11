Vanoli cerca i "rinforzi" in casa: da Ndour-Fagioli a Dragusin-Viery

La pausa per le nazionali potrebbe offrire alla Fiorentina un'opportunità preziosa per recuperare giocatori e ritrovare energie. Come evidenzia il Corriere dello Sport - Stadio, una delle principali priorità di Vanoli riguarda il rientro di Arthur Atta, assente dal 20 settembre, quando si fermò durante la gara contro il Napoli a causa di un problema muscolare agli addominali. Il centrocampista francese, arrivato in estate per 25 milioni di euro per il 70% del cartellino, ha già saltato cinque partite e il suo ritorno è particolarmente atteso.

Da "recuperare" quattro giocatori

Oltre agli infortunati, servirà ritrovare la migliore condizione anche da parte di alcuni elementi della rosa. Tra questi ci sono Fagioli e Ndour, ma anche i difensori Viery e Dragusin, che hanno accusato un calo dopo essere stati impiegati con continuità a causa delle assenze di Pongracic e Ranieri. Attenzione anche a Beto, il cui recupero permetterebbe di offrire a Pellegrino un'alternativa in attacco, sia dal punto di vista tecnico che tattico.

De Gea resta al centro della Fiorentina

Situazione differente per De Gea, finito sotto osservazione dopo l'errore in occasione del pareggio della Juventus. Il quotidiano ribadisce però quanto lo spagnolo resti importante per la squadra, rappresentando un punto di riferimento e una risorsa di grande valore. Per questo motivo sarà fondamentale continuare a garantirgli fiducia.