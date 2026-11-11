Ora serve uno step in più. Cosa chiederà Vanoli alla sua Fiorentina

Paolo Vanoli vuole evitare che la Fiorentina interrompa il percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane. Come scrive La Nazione, il messaggio del tecnico alla ripresa degli allenamenti al Viola Park sarà molto chiaro: non bisogna fermarsi, ma dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime partite. I punti conquistati contro Atalanta, Sassuolo e Juventus rappresentano una buona base da cui ripartire. Il calendario propone ora sfide importanti contro Monza, Udinese, Cagliari e Parma, avversarie alla portata dei viola e dirette concorrenti nella lotta per la salvezza. Sarà fondamentale sfruttare queste occasioni per allontanarsi dalle zone basse della classifica, evitando passi falsi.

L'importanza del gioco e la mentalità

Restano alcuni problemi, soprattutto in difesa e sotto porta, ma la squadra ha iniziato a mostrare segnali di miglioramento nell'atteggiamento e nella capacità di reagire alle difficoltà. Vanoli vuole ripartire proprio da questi progressi, valorizzando anche la crescita di giocatori come Njie, Oulai, Pellegrino e Mastantuono. L'allenatore si aspetta il giusto atteggiamento anche dai calciatori impegnati con le nazionali. Già in passato aveva richiamato alcuni giocatori, chiedendo maggiore umiltà e spirito di sacrificio al loro rientro. Chi riuscirà a mettersi in evidenza con la propria selezione dovrà portare lo stesso entusiasmo anche a Firenze. L'obiettivo complessivo è mantenere viva la fiducia ritrovata, continuare a lavorare sulla condizione fisica e mentale e accompagnare la Fiorentina verso la fine del 2026 con risultati e prestazioni finalmente all'altezza delle aspettative.