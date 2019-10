VALCAREGGI, Chiesa non deve dimostrare. Juve...

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, è intervenuto per parlare della situazione legata a Federico Chiesa. Questo ciò che ha detto: "Ha fatto tre campionati di assoluto livello, è importante per la Nazionale, non deve dimostrare più niente. Fossi stato il suo procuratore non lo avrei mandato da solo negli USA questa estate, lui è un calciatore da top club. Il padre ed il procuratore sono cose diverse, l'accordo con la Juventus so che c'era e lo sa anche Enrico (il padre, ndr). Fossi stato in lui io avrei detto a Della Valle che il futuro di Chiesa non sarebbe stato a Firenze, visto che stavano vendendo i viola".