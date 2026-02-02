Ufficiale Ufficiale, nuovo prestito per Jacopo Tarantino: è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola

Dopo aver terminato l'esperienza al Pontedera per la prima parte di stagione, arriva un nuovo prestito per l'attaccante viola Jacopo Tarantino. Il classe 2005 è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola. Di seguito il comunicato ufficiale del club pugliese: "La S.S. Audace Cerignola S.r.l comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dalla A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005. Tarantino, in questa stagione, ha collezionato 7 presenze ufficiali tra campionato di Serie C e Coppa Italia Serie C con la maglia della U.S. Città di Pontedera.

Nel corso della sua carriera ha militato nei settori giovanili della A.S. Roma, dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. e della Fiorentina, realizzando un buon numero di reti a livello giovanile, tra cui 7 gol con la Fiorentina Primavera in campionato nella stagione 2024/2025 e 14 gol con l’Ascoli Primavera nella stagione 2023/2024. La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge a Jacopo Tarantino un caloroso benvenuto e i migliori auguri di soddisfazioni personali e successi sportivi con la maglia dell’Audace Cerignola".