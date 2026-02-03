Kouamé-Verona, saltata per un minuto di ritardo. Ma la Lega deciderà oggi

La sessione del mercato di riparazione si è chiusa, per la Fiorentina, con un vero e proprio giallo. Ossia la cessione di Christian Kouamé all'Hellas Verona non andata in porto proprio nei minuti finali. A tornare sull'argomento è stamani Tuttosport, scrivendo che le due società avevano completato l'operazione con tutti gli accordi del caso ma il tesseramento del giocatore sarebbe stato depositato alle 20:01, ovvero fuori tempo massimo (la chiusura era alle 20).

La colpa - aggiunge il quotidiano - sarebbe da attribuire alla società gialloblù che avrebbe sbagliato a fare il deposito. Ricorsi già in atto, con la Lega Serie A che si è presa qualche ora di tempo per vagliare bene la questione prima di pronunciarsi oggi in maniera definitiva, anche se tendenzialmente in casi del genere è difficile mutare gli scenari. Da capire comunque la sentenza definitiva.