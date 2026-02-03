Gosens e il romantico no alla Premier. Per i viola era fatta: l'aveva offerto la Fiorentina

Nel suo spazio per la Fiorentina, il Corriere Fiorentino riparte dalla vicenda Robin Gosens, col rifiuto del giocatore alla corte del Nottingham Forest quando mancavano solo due giorni alla fine del mercato invernale. Ci sono scelte e comportamenti capaci di andare oltre il concetto di tempo e, quindi, di issarti automaticamente come minimo a simbolo - scrive il quotidiano in merito al tedesco -: chi ha seguito da vicino la vicenda infatti racconta che anche i soldi offerti per il cartellino non fossero pochi. Anzi. Non a caso, fosse stato solo per la Fiorentina, l’operazione sarebbe andata in porto. Anche perché, ed è questo un altro elemento di novità rispetto a quanto emerso fin qua, sarebbe stato proprio il club (qualche settimana fa) a mettere sul mercato l’ex Inter e Atalanta, scrive il Corriere.

Una decisione curiosa, sicuramente avallata da Paratici, nata forse dalla necessità di portare qualche soldo in cassa visti i 90 milioni spesi in estate e gli oltre 30 già impegnati per il prossimo giugno. Tutti elementi che hanno fatto valutare Gosens, per la Fiorentina, come un giocatore importante ma tutt'altro che incedibile. E nonostante club e procuratore lo spingessero ad accettare il trasferimento in Premier, l'esterno sinistro ha deciso, per dirla con la formula del gioco televisivo tanto di moda, di "rifiutare l’offerta e di andare avanti" con la Fiorentina. Un no secco, neanche troppo sofferto visto che è arrivato nel giro di qualche ora, che rende ancora una volta merito all'uomo prima che al calciatore.