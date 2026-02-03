Galli scettico: "Fossi stato la Fiorentina, più che comprare avrei motivato i miei"

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato le operazioni di mercato effettuate dalla Fiorentina in questo gennaio. A partire dall'innesto di Daniele Rugani: "Numericamente va bene, in più Rugani ha sempre avuto un rendimento all’altezza quando è stato in campo con la Juventus. Poi è un altro italiano, toscano, sa cos’è la Fiorentina e questo è un altro aspetto positivo. Ora mi auguro che le sue prestazioni siano pari alle aspettative".

Spazio poi al commento generale sulla campagna acquisti invernale: "Io nella Fiorentina avrei cercato più che altro di motivare quelli che già c’erano e che hanno portato la squadra in questa situazione invece che cambiare tanti elementi perché, nonostante gli errori di costruzione fatti in estate, nessuno può comunque vantare giocatori come Kean, Piccoli, Gudmundsson o De Gea fra le formazioni sul lato destro della classifica. È chiaro che i viola non siano da retrocessione indipendentemente dal mercato".