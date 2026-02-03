Fortini non si muove. E ora la Fiorentina vuole blindare lui e Dodo fino al 2030

Su Tuttosport, quanto al mercato portato a termine ieri sera dalla Fiorentina, si analizza più dettagliatamente la questione esterni. Il club viola ha accolto con favore la scelta di Robin Gosens di rifiutare la Premier League, col tedesco che ha scelto di non andare al Nottingham Forest per restare agli ordini di Vanoli e cercare di centrare la salvezza in tutti i modi. Ma quella dell'ex Atalanta e Inter non è stata l'unica permanenza registrata al Viola Park, perché la Fiorentina ha tenuto stretto a sé anche Niccolò Fortini, nonostante le ampie lusinghe di Napoli e Roma e le offerte giallorosse degli scorsi giorni.

Tutto rispedito al mittente, però, dalle parti di Firenze. Il classe 2006 è ancora un giocatore a disposizione di Vanoli e una volta incassata la permanenza, l'idea della società è quella di iniziare a trattare il rinnovo di contratto. Fortini è in scadenza nel 2027 e percepisce un ingaggio di appena centomila euro, è chiaro che la questione sia da risolvere il prima possibile per evitare di lasciare così un cartellino decisamente appetibile. Una missione tra le prime di Fabio Paratici, che da domani, quando sarà il nuovo ds viola, lavorerà in primis per i prolungamenti fino al 2030 sia di Fortini che di Dodo.