A breve in campo Udinese e Roma: le formazioni ufficiali della gara
Giornata di mercato ma anche di campionato: alle 20.45 alla Bluenergy Arena di Udine in programma la sfida tra i padroni di casa dell'Udinese e la Roma, sfida valida per la 23^ giornata di Serie A.
Queste le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Bayo, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini, Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Della Rocca, Vaz, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini Arbitro: Sacchi Assistenti: Dei Giudici - Moro IV ufficiale: Ayroldi VAR: Ghersini AVAR: Maresca
