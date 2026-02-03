Marotta sul mercato: "Siamo involuti. Tranne Como e Viola, conteniamo le spese"

Ai microfoni di Dazn, all'indomani della chiusura del mercato di gennaio, ha rilasciato una lunga intervista Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Che, tra le altre dichiarazioni, ha fatto una disamina di ciò che è stato e ciò che sarà anche in futuro il nostro calcio, soprattutto a livello di investimenti: "Siamo in grande involuzione. All'inizio degli anni 2000 il player trading lo conoscevamo solo per attrarre giocatori importanti, mentre oggi le plusvalenze sono voci rilevanti nei bilanci.

Il calciomercato in Italia ora non può che portare operazioni che portano a pareggi di bilancio. Tranne il Como e la Fiorentina, il resto si sono abbastanza contenuti nelle spese. Si dovrà essere lungimiranti, spazio alla fantasia, alla creatività e alla competenza dei manager più che ai finanziamenti dei soci".