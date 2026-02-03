Lista UEFA, due dei nuovi resteranno fuori. Harrison e Fabbian favoriti: il punto

Concluso il mercato invernale, si torna sul campo con una serie di decisioni da prendere. Su tutte, quella delle variazioni alle liste per Serie A e Conference League: per la Fiorentina il problema si riverserà su quella da consegnare alla UEFA, data la flessibilità maggiore consentita nel nostro campionato per cambiare i giocatori al suo interno. Dell'argomento si occupa stamani La Nazione, ricordando che la società viola dovrà consegnare la nuova lista UEFA entro giovedì a mezzanotte. E come tutte le altre partecipanti, da regolamento europeo, la Fiorentina può fare al massimo tre cambi. I nuovi acquisti sono cinque (Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani), quindi, sicuramente due di questi resteranno fuori.

C’è poi la questione portiere, che con ogni probabilità si risolverà con il non inserimento di Christensen e la promozione a terzo (dietro De Gea e Lezzerini) di Leonardelli, già presente in lista B. Tornando ai giocatori di movimento, l’impressione è che Vanoli ne scelga uno per reparto. Solomon e Brescianini paiono sicuri, il terzo slot potrebbe essere di Rugani, anche per non rischiare di rimanere corti in difesa. In questo caso resterebbero fuori Harrison e Fabbian, oltre a Lamptey che era stato tagliato per far spazio a Kouame - si legge sul quotidiano locale -.