Ufficiale Niente Milan e Fiorentina, Disasi lascia il Chelsea ma firma col West Ham

Dopo l'inseguimento di gennaio fatto da Milan e Fiorentina, Axel Disasi cambia maglia ma non città. Il centrale francese lascia infatti il Chelsea ma rimane a Londra, accasandosi al West Ham. Lo annuncia lo stesso club degli Hammers, con un comunicato ufficiale: "Il West Ham United è lieto di annunciare l'acquisto a titolo temporaneo del difensore della Nazionale francese Axel Disasi. Il calciatore arriva dal Chelsea con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26.

Il ventisettenne vanta cinque presenze con la maglia della Francia e ha fatto parte della spedizione transalpina ai Mondiali FIFA 2022, conclusi al secondo posto, scendendo in campo anche nella storica finale contro l'Argentina. Nato a Parigi, Disasi ha debuttato tra i professionisti con il Paris FC, per poi vincere la Ligue 2 con il Reims. Successivamente, ha vissuto tre stagioni da protagonista con il Monaco tra Ligue 1 e competizioni europee, prima del trasferimento al Chelsea nell'estate del 2023.

Con oltre 300 presenze in carriera, Disasi porta agli Hammers una vasta esperienza ai massimi livelli. Difensore centrale dominante e proattivo, è noto per la sua fisicità e per la capacità di imporsi in entrambe le aree di rigore. Il calciatore si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura e non vede l'ora di mettere le sue qualità al servizio del West Ham".