Roma frenata ad Udine: ai bianconeri basta un gol di Ekkelenkamp

La Roma perde ad Udine 1-0 e fallisce il sorpasso alla Juventus in zona Champions, restando quinta a 43 punti contro i 45 dei bianconeri. L'Udinese invece aggancia la Lazio a 32 punti e supera momentaneamente il Bologna in campo domani contro il Milan.

E' il gol di Ekkelenkamp su punizione e con la deviazione di un giallorosso al 49', dopo lo 0-0 del primo tempo, a decidere la gara con la Roma che si sveglia troppo tardi. La squadra giallorossa infatti pareggia al 90' con Cristante ma il gol è annullato per il fuorigioco di Tsimikas e nel recupero il portiere bianconero salva il risultato con una grande parata; sulla ripartenza, anzi, il neo entrato Zaniolo poteva fare il 2-0 ma ha preferito gestire il tempo che stava per scadere, come in effetti è accaduto.