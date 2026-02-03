Carnevali: "Seguivamo Nzola da anni. Thorstvedt in viola? Non c'erano offerte"

Dall'Hotel Sheraton di Milano, sede di chiusura del calciomercato invernale, ha preso la parola ai microfoni di TMW Radio l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il dirigente neroverde, tra le altre dichiarazioni, ha commentato anche l'acquisto di M'Bala Nzola, attaccante arrivato dalla Fiorentina dopo il rientro dal prestito al Pisa: "Non è una sorpresa. Già qualche anno fa quando era allo Spezia eravamo interessati a lui. Ora deve inserirsi in questo ambiente e spero che possa dare un contributo per migliorare ancora in fase realizzativa".

Questo invece il punto di Carnevali su Thorstvedt, rispondendo alla domanda sul fatto che il giocatore fosse stato davvero trattato dalla Fiorentina in questa sessione di mercato: "Con Thorsvedt siamo fermi per il rinnovo perché non troviamo un accordo con il procuratore. Noi pero non dobbiamo accettare sempre la volontà di tutti gli altri. Ci sono delle regole e se il giocatore avrà il piacere di continuare ci saranno tutte le condizioni, altrimenti deciderà lui cosa fare. Comunque non erano arrivate offerte ufficiali".