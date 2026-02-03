L'agente Lombardi promuove la Fiorentina: "Ai viola l'Oscar del mercato"

Stefano Lombardi, agente e operatore di mercato protagonista stanotte della rubrica "A tu per tu" di Tuttomercatoweb.com, ha assegnato l'Oscar del mercato alla Fiorentina. Per l'intermediario è stata la società viola la migliore italiana della sessione di gennaio, motivata così ai taccuini di TMW: "L'Oscar del mercato lo darei alla Fiorentina che ha provato a rinforzarsi prendendo un po' di giocatori e secondo me potrebbe risalire posizioni in classifica.

Mentre se c'è una società da cui mi aspettavo di più è il Milan, anche se ha una rosa competitiva e un ottimo allenatore. Farà comunque bene".