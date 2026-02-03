Baturina, la Fiorentina ci ha riprovato a gennaio: no del Como. Il retroscena di TMW

Dopo i vari tentativi in estate, anche nel mercato di gennaio la Fiorentina ha provato a mettere le mani su Martin Baturina, scontrandosi questa volta con la volontà del Como. Lo racconta con un retroscena Tuttomercatoweb.com, scrivendo che la società viola ha insistito ripetutamente all'inizio della sessione invernale per prendere il fantasista croato (già inseguito a lungo l'estate scorsa con Daniele Pradè), quando ancora non era entrato appieno nelle rotazioni di Fabregas.

L'offerta proveniente dal Viola Park ai lariani era quella di un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza, la solita formula utilizzata in questo gennaio dalla Fiorentina per quasi tutti i suoi acquisti. Una condizione che però non ha mai convinto il Como, deciso a tenersi stretto Baturina anche quando non rendeva da aspettative. I lombardi non volevano comunque privarsi del vice di Nico Paz e dopo aver rifiutato la corte del Leeds, adesso si godono i risultati.