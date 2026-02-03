Luvumbo rifiuta i viola e va al Mallorca: subito in campo contro il Barça

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - Ora è ufficiale: Zito Luvumbo lascia il Cagliari e l'Italia e si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca in prestito sino al termine del 2025-'26, con diritto di riscatto. Il battesimo con la nuova maglia sarà sabato pomeriggio in casa con la capolista Barcellona. L'operazione è stata conclusa dopo lo stop al mercato italiano, alle 20: in Spagna c'è la possibilità di concludere le trattative sino alle 23. Per Luvumbo prestito oneroso a 250 mila euro. Il diritto di riscatto è fissato a 4 milioni, più il venti per cento sulla futura rivendita. In caso di mancato riscatto è previsto per il Cagliari un bonus di 250 mila euro. Con l'operazione Luvumbo si conclude un calciomercato fatto, in entrata, soprattutto di ritorni: di nuovo rossoblù Sherri, Dossena e Sulemana, già in gol contro il Verona.

Pisacane dalla prossima partita contro la Roma dovrà fare a meno non solo di Luvumbo, ma anche di Luperto, passato alla Cremonese per circa cinque milioni. Durante le ultime trattative il Cagliari è stato molto vicino al viola Kouamè, esterno che avrebbe dovuto sostituire Luvumbo, poi invece andato al Verona. La squadra di Pisacane torna in campo mercoledì per preparare la sfida con i giallorossi di Gasperini. Non ad Assemini, come sempre, ma all'Unipol Domus: i tifosi rossoblù potranno assistere ad un allenamento a porte aperte. Un modo per festeggiare insieme le tre vittorie consecutive e caricarsi in vista delle prossime quindici partite. (ANSA).