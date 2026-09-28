Ufficiale Adesso è ufficiale: Guido Pagliuca non è più l'allenatore dell'Empoli

Guido Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. Dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, è arrivata l’ufficialità da parte del club azzurro, con l'ormai ex tecnico dei toscani che sembra pronto adesso per approdare su un'altra panchina toscana nella serie cadetta, ovvero quella della Carrarese.

Attraverso una nota, la società ha comunicato che «Empoli Football Club comunica di aver sollevato Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone dai rispettivi incarichi». Nel comunicato si legge inoltre che il club «ha risolto consensualmente il contratto con il tecnico e con i componenti dello staff».

Si chiude così l’esperienza di Pagliuca sulla panchina empolese dopo appena sei partite stagionali tra Serie B e Coppa Italia. Il bilancio è di due vittorie e quattro sconfitte, con la squadra toscana attualmente al dodicesimo posto in classifica. L’Empoli ha infine voluto salutare il tecnico e i suoi collaboratori: «A mister Pagliuca e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive».