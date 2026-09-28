Genoa-Fiorentina, da domani in vendita i biglietti: settore ospiti a 35 euro

Genoa-Fiorentina, da domani in vendita i biglietti: settore ospiti a 35 euroFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Scatterà domani alle 10 la prevendita per Genoa-Fiorentina, gara della sesta giornata di Serie A in programma sabato 10 ottobre alle 15 allo stadio Ferraris. I tifosi viola potranno acquistare i biglietti per il settore osptiti al prezzo di 35 euro su Vivaticket e nelle ricevitorie autorizzate. I tagliandi per gli altri settori saranno disponibili attraverso i consueti canali ufficiali del Genoa, il Ticket Office e lo Store di Chiavari.