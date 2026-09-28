Turchia-Italia 0-3 al 45': super Kayode, a segno anche Bastoni e Frattesi

45' di grande Italia, come ai vecchi tempi: gli azzurri chiudono il primo tempo della sfida di Nations League contro la Turchia sul triplo vantaggio. Uno 0-3 su campo (pesantissimo per pioggia) turco, all'Ataturk di Bursa, con serata messa subito in discesa grazie al blitz in area di Alessandro Bastoni, proprio lui, che torna a giocare una gara ufficiale in azzurro a sei mesi dai fantasmi di Zenica, timbra l'1-0; l'Italia gioca bene, Sebastiano e Pio Esposito si trovano come fossero ai giardini di Castellammare, Michael Kayode, al debutto in nazionale maggiore, sfonda di continuo sulla destra, e da un suo affondo ecco che scaturisce lo 0-2, piattone dell'ex viola, Bayindir stecca la presa e lascia il pallone sui piedi di Davide Frattesi, che spinge a porta vuota per il raddoppio.

Siamo al 22', cinque minuti più tardi ancora un'altra azione avvolgente che termina nuovamente sui piedi di Kayode, l'esterno del Brentford stavolta buca il portiere di casa e fa 0-3. Il primo tempo si chiude coi fischi dei turchi e tanti cori contro il Ct Vincenzo Montella. L'Italia va negli spogliatoi dopo aver ritrovato qualche minima certezza, anche in mezzo al campo, dove Nicolò Fagioli, schierato da mezzala sinistra, con Tonali centrale e Frattesi dall'altra parte nel 4-3-3 di Roberto Mancini, si è trovato alla grande in un primo tempo in cui gli azzurri hanno imposto il loro tasso tecnico superiore.