Ex obiettivi, Sancho ancora senza squadra: si allena con un club di 10a divisione
FirenzeViola.it
Jadon Sancho aspetta ancora una squadra. Dopo il prestito all’Aston Villa nella stagione 2025/26, l’esterno classe 2000 si è svincolato dal Manchester United alla scadenza del contratto, il 1° luglio. Diverse piste si sono aperte negli ultimi mesi, compresa quella che portava alla Fiorentina, che aveva fatto un pensiero su di lui, ma nessuna si è trasformata in un accordo. L’ultima proposta sarebbe arrivata dal Krasnodar.
Nel frattempo Sancho continua ad allenarsi per farsi trovare pronto. Lo fa in Inghilterra con il Flixton, club che milita nella North West Counties League Division One North, al decimo livello della piramide calcistica inglese. Una sistemazione provvisoria, in attesa di una nuova occasione tra i professionisti.
Pubblicità
News
Progetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della faticadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Progetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
2 Il borsino dei singoli dopo la 1' settimana di sosta: Gonçalves migliora, Gnonto c'è, terzini in crescita. Ancora pazienza per il miglior Atta
Copertina
FirenzeViolaEdoardo Sadotti si racconta: "Firenze è ancora casa mia ma ora all’Alcione voglio farmi le ossa. Certo che Vanoli farà bene"
Tommaso LoretoLa nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com