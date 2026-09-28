Ex obiettivi, Sancho ancora senza squadra: si allena con un club di 10a divisione

Ex obiettivi, Sancho ancora senza squadra: si allena con un club di 10a divisioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Jadon Sancho aspetta ancora una squadra. Dopo il prestito all’Aston Villa nella stagione 2025/26, l’esterno classe 2000 si è svincolato dal Manchester United alla scadenza del contratto, il 1° luglio. Diverse piste si sono aperte negli ultimi mesi, compresa quella che portava alla Fiorentina, che aveva fatto un pensiero su di lui, ma nessuna si è trasformata in un accordo. L’ultima proposta sarebbe arrivata dal Krasnodar.

Nel frattempo Sancho continua ad allenarsi per farsi trovare pronto. Lo fa in Inghilterra con il Flixton, club che milita nella North West Counties League Division One North, al decimo livello della piramide calcistica inglese. Una sistemazione provvisoria, in attesa di una nuova occasione tra i professionisti.