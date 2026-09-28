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Filippi ricorda Battara: l’omaggio del preparatore viola a un maestro dei portieri
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Un maestro di un ruolo che, grazie anche al suo lavoro, ha imparato a guardare oltre la porta. Claudio Filippi, preparatore dei portieri della Fiorentina, ha ricordato su Instagram Pietro Battara, storico allenatore dei portieri scomparso ieri all’età di 90 anni.
«Pietro Battara - Rendiamo omaggio ad uno dei “Maestri” degli Allenatori dei Portieri!», ha scritto Filippi. Poche parole, ma cariche di riconoscenza: il tributo di chi lavora ogni giorno sul campo a una figura che ha lasciato il segno nella storia della preparazione dei numeri uno.
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