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Altro che i 40°C al Viola Park: ecco i ritiri più folli della storia del calcio

Altro che i 40°C al Viola Park: ecco i ritiri più folli della storia del calcio
© foto di Lorenzo Bottaro
Oggi alle 18:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte servizio a cura di Alessandro Di Nardo

Il giorno in cui si discute molto sulla validità del ritiro al Viola Park, tra i pro e i contro secondo l'opinione pubblica, e la possiibilità che l'anno prossimo si vada lontano da Firenze, ecco una serie di alternative estreme. Alessandro Di Nardo elenca e propone per Firenzeviola alcune tipologie di ritiri fatti da altre squadre. Guarda il video per scoprire quali:

Altro che Viola Park: i ritiri più folli della storia del calcio