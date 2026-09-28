FirenzeViola
Altro che i 40°C al Viola Park: ecco i ritiri più folli della storia del calcio
Il giorno in cui si discute molto sulla validità del ritiro al Viola Park, tra i pro e i contro secondo l'opinione pubblica, e la possiibilità che l'anno prossimo si vada lontano da Firenze, ecco una serie di alternative estreme. Alessandro Di Nardo elenca e propone per Firenzeviola alcune tipologie di ritiri fatti da altre squadre. Guarda il video per scoprire quali:
Pubblicità
Primo Piano
Progetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della faticadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Progetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
2 Il borsino dei singoli dopo la 1' settimana di sosta: Gonçalves migliora, Gnonto c'è, terzini in crescita. Ancora pazienza per il miglior Atta
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina valuta il ritiro estivo lontano dal Viola Park, ma le altre? Il focus di FV
Tommaso LoretoLa nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com