Turchia-Italia, ecco le formazioni ufficiali: Fagioli parte dal 1' a Bursa
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Di seguito le formazioni ufficiali di Turchia-Italia, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Nations League. Gli azzurri, dopo il brutto ko di venerdì sera contro il Belgio, cercano riscatto a Bursa, dove alle 20:45 affronteranno la Turchia dell'ex tecnico viola Vincenzo Montella. Il ct Mancini sceglie dal 1' Nicolò Fagioli al centro del campo assieme a Frattesi e Tonali:
Turchia (3-4-2-1): Bayındır; Çelik, Demiral (C), Kabak; Oğuz Aydın, Özcan, Kökçü, Elmalı; Güler, Uzun; Barış Alper Yılmaz. All. Montella.
Italia (4-3-3): Donnarumma (C); Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; S. Esposito, P. Esposito, Raspadori. All. Mancini.
Arbitro: Michael Oliver (Eng).
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