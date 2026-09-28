Turchia-Italia, Fagioli sostituito al 75': ecco com'è andato il suo ritorno in azzurro
Dura 75' la partita di Nicolò Fagioli in Turchia: il centrocampista della Fiorentina ritrova la maglia della Nazionale dopo due anni e lo fa da titolare nella serata di Nations League; all'Ataturk di Bursa il classe 2001 viene schierato da mezzala sinistra nel 4-3-3 degli azzurri e nel primo tempo è pedina fondamentale di una delle migliori frazioni giocate dall'Italia negli ultimi anni; sempre nel vivo delle brillanti azioni della nostra Nazionale, Fagioli mette lo zampino nei lunghi giri palla (quasi tutti di prima) che portano alle reti del 2 e 3-0, nella ripresa, quando l'Italia deve fare una gara più di contenimento e la palla ce l'hanno gli altri, fa fatica, su un campo reso pesantissimo dalla pioggia.
Esce al 30' della ripresa (al suo posto Romano), sul punteggio di 1-4 e nel complesso, in una posizione che non è più sua a Firenze, ottima la sua prova, come quella di tutta l'Italia.
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