Il ct Mancini verso Turchia-Italia: "Non è stato difficile rinunciare a Barella"

Dopo il ko al debutto di Nations League contro il Belgio, l'Italia questa sera va a caccia del riscatto. A partire dalle ore 21 gli azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa per affrontare la Turchia e a poche ore dal fischio di inizio, il Commissario Tecnico è tornato a parlare ai microfoni di Rai Sport: "Col Belgio ho visto cose positive, non c'è nessuno da massacrare. Quello di stasera non sarà uno spareggio".

Mancini ha poi spiegato la scelta di escludere dai convocati Nicolò Barella: "Non è stato difficile rinunciare a lui perché noi sappiamo il suo valore, però queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, i giocatori che comunque saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match".