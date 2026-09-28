Sassuolo, Palmieri: "Nessuna offerta concreta per Thorstvedt. Aquilani ha grandi qualità"

Il futuro di Kristian Thorstvedt resta aperto, ma la sua permanenza al Sassuolo non è dipesa da una trattativa sfumata all’ultimo momento. A chiarirlo è il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri, intervenuto a Radio Sportiva: "Quest’estate si è parlato tanto, ma di concreto c’è stato poco. Non ci è mai arrivata un’offerta ufficiale importante per lui". Il club, ha aggiunto, si confronterà con il giocatore per capire se ci siano le condizioni per proseguire insieme.

Palmieri si è soffermato anche su Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera viola: "È un allenatore che seguivamo. L’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro a Catanzaro ed è stato scelto per questo. Sono convinto che abbia grandi qualità, oltre a uno spessore umano importante".