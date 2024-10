UEFA, Roma-Atlethic: per i baschi multa e 2 anni "attenzionati"

FirenzeViola.it

L'Athletic Club di Bilbao se l'è cavata con 30mila euro di multa per gli incidenti di Roma durante la partita di Europa League contro i giallorossi. Allo Stadio Olimpico durante la gara di fine settembre avvenne infatti un lancio di oggetti e razzi dal settore occupato dai tifosi dell'Athletic all'indirizzo dei tifosi giallorossi. Il club ha identificato 15 persone che hanno partecipato agli atti violenti: 10 sono membri degli Herri North e cinque degli Ultramarine, ultras del Bordeaux. Il giudice sportivo della Uefa oltre alla multa ha comunque disposto il divieto di trasferta in caso di nuovi incidenti nell'arco dei due prossimi anni. Tifosi sotto osservazione dunque per due anni (come è accaduto ai tifosi della Fiorentina).

Questo il comunicato pubblicato all'indomani degli incidenti: "L'Athletic ribadisce il suo impegno verso la tolleranza zero verso qualsiasi tipo di violenza e continuerà a collaborare con le autorità per garantire che i nostri spalti e gli spalti in cui andiamo a sostenere la squadra siano un esempio di convivenza, rispetto e sportività".