UDINESE-PARMA, Le ufficiali: nei ducali out Alves

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Udinese e Parma, in programma alle ore 18 di oggi allo stadio Friuli di Udine. Gotti non cambia molto rispetto alle ultime uscite, specie in attacco, dove saranno ancora Okaka e Lasagna gli incaricati di fare male alla difesa ducale, mentre in mezzo spazio a Pereyra, Arslan e De Paul, come da attese. In difesa trovano spazio Samir, Becao e De Maio davanti a Nicolas, mentre sulle corsie gli attesi Ter Avest e Ouwejan. Di seguito le scelte di Gotti e Liverani:

UDINESE (3-5-2): Nicolas, Samir, Becao, De Maio, Ter Avest, Arslan, Pereyra, De Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

A disposizione: Gasparini, Scuffet, Makengo, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar.

Allenatore: Gotti.

Nel Parma out anche Bruno Alves, che si aggiunge al già lunghissimo elenco di indisponibili: ci sarà Gagliolo al centro della difesa di Liverani, unico cambio nell'undici titolare rispetto a quanto visto nella gara contro l'Hellas Verona. Nel tridente Kucka si adatta a fare il falso nove, con Karamoh e Gervinho sulle ali. A centrocampo non c'è Cyprien, unico neoacquisto in predicato di giocare dal primo minuto, toccherà a Kurtic-Hernani-Brugman, mentre in difesa Pezzella e Laurini si schierano esterni, mentre Gagliolo e Iacoponi saranno i centrali davanti a Sepe. In tema di nuovi arrivi, ecco Sohm e Nicolussi Caviglia in panchina.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella; Kurtic; Brugman, Hernani; Gervinho, Kucka, Karamoh.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Grassi, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Sohm, Adorante.

Allenatore: Liverani.