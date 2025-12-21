Udinese, Nani: "Il rosso ha inciso ma non giustifica la prestazione. Fiorentina forte"

Il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani ha commentato così a DAZN la sconfitta contro la Fiorentina: "Non è per colpa dell'espulsione questa sconfitta perché si può vincere anche in 10, non giustifica una prestazione così. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità andando oltre gli episodi negativi. Come società testimonio il nostro rammarico perché volevamo farci un regalo di Natale dopo il Napoli, invece siamo qui a commentare una brutta sconfitta".

Come si spiega questa prestazione?

"Avevamo anche iniziato bene, poi l'episodio ha dato forza alla Fiorentina che è una squadra forte e ha iniziato a giocare. L'ho sempre detto che se si svegliano hanno una grande squadra, è normale che tirino fuori una prestazione così. Vero che sulla carta avevamo una buona opportunità ma le partite girano in un singolo episodio, questo è successo. Ma la prestazione non è stata all'altezza. Siamo una squadra giovane ancora work in progress. Dobbiamo ancora crescere per permetterci di ambire a traguardi più alti".

Su cosa dovete migliorare?

"Su tanti aspetti. Domenica dopo il Napoli ci dicevano che siamo da Champions, oggi abbiamo fatto una prestazione non all'altezza. Noi siamo consci del fatto che dobbiamo migliorare, per questo dico che l'obiettivo è raggiungere i 40 punti il prima possibile. Dobbiamo prendere spunto da quello che è successo, non ci sono scuse. L'espulsione era legittima così come il rigore non dato su Davis".