Serie A, il Torino vince in casa del Sassuolo: decisivo il gol di Vlasic

Serie A, il Torino vince in casa del Sassuolo: decisivo il gol di Vlasic
Oggi alle 17:10
di Redazione FV

Si è da poco concluso il match delle ore 15:00 di Serie A disputatosi al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra il Sassuolo e il Torino. La squadra ospite allenata da Marco Baroni si è imposta in trasferta per 1-0 grazie al gol realizzato su calcio di rigore al 66' da Nikola Vlasic. Con questi tre punti i granata salgono in classifica a quota 20 punti a meno uno dalla squadra di Fabio Grosso, interrompendo la striscia positiva dei neroverdi reduci dal successo contro la Fiorentina e il pareggio per 2-2 in casa del Milan.