Bologna, Italiano: "Col Napoli finale storica, giochiamo per la gente"

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - "E' un altro appuntamento storico", dice Vincenzo Italiano, alla vigilia della finale di Supercoppa con il Napoli. Un altro per il Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia con il Milan dello scorso 14 maggio. L'intenzione è quella di scrivere un'altra pagina: "Siamo carichi, ci giocheremo una finale importante per la piazza di Bologna e per la società e Bologna. Cercheremo di mettere a posto qualcosa tra stasera e domani, affronteremo una squadra di grande valore e cercheremo di farci rispettare e di mettere in difficoltà un grande Napoli, per rendere orgogliosa la nostra gente. Questa è un'altra storia rispetto al campionato, è una partita secca, il lato emotivo peserà, sarà una storia storia diversa e non potremo sbagliare nulla".

Anche il capitano Lorenzo De Silvestri carica il gruppo a caccia di una nuova impresa: "Stiamo vivendo questi momenti a modo nostro, come sempre: leggeri ma focalizzati, con spensieratezza, voglia di stare insieme e una grande carica. Vogliamo alzare un altro trofeo e per riuscirci dovremo metterci più del massimo tutti: chi inizia, chi subentra, chi sta fuori. Siamo in ballo e vogliamo arrivare fino in fondo". (ANSA).