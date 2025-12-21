Nani resta con i piedi per terra: "L'obiettivo è arrivare a 40 punti, poi vediamo"

vedi letture

Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha presentato a DAZN la partita contro la Fiorentina, iniziando dal mercato di gennaio: "L'obiettivo è arrivare a 40 punti, farlo il prima possibile per poi vedere cosa può accadere. I Pozzo fanno un grande lavoro da 30 anni, non è un caso che l'Udinese non è mai retrocesso. L'obiettivo è mantenere la categoria, poi vediamo. Chiaro che sognare non costa nulla, io sogno anche lo Scudetto ma non può essere l'obiettivo. A gennaio abbiamo un paio di ruoli da completare, stiamo lavorando su questo ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Solo con il lavoro e il sacrificio si raggiungono risultati importanti".