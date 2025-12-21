Giaccherini, che elogi a Paratici: "Nessuno più competente di lui sul mercato"

L'ex giocatore oggi commentatore per DAZN Emanuele Giaccherini ha commentato all'emittente l'imminente arrivo di Fabio Paratici come nuovo dirigente della Fiorentina: "Credo che sul mercato non ci sia una figura più importante e competente di lui. Io l'ho avuto alla Juventus, è bravissimo a trovare giocatori però gli devi dare in mano un progetto anche a lungo termine, a prescindere da quello che sarà il risultato finale di quest'anno".