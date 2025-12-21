Udinese, parla Zanoli: "Speriamo oggi sia come col Napoli: vogliamo vincere"

Udinese, parla Zanoli: "Speriamo oggi sia come col Napoli: vogliamo vincere"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:38News
di Redazione FV

Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Dobbiamo partire forte come fatto con il Napoli, abbiamo dimostrato che possiamo mettere al muro qualsiasi squadra e speriamo di farlo anche oggi. Ora ci manca solo continuità che è la cifra delle grandi squadre, vogliamo i re punti anche contro la Fiorentina. Oggi 100 partite in A? Da piccolo non ci avrei creduto".