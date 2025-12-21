Il clamoroso record di Okoye già battuto da Leali, espulso dopo 3' di Genoa-Atalanta

Oggi alle 21:36News
di Redazione FV

Sembra incredibile ma il record negativo stabilito da Maduka Okoye in Fiorentina-Udinese è stato battuto dopo poco più di 2 ore. L'estremo difensore bianconero si è fatto espellere dopo soli 8 minuti della partita poi vinta dai viola per 5-1, ma Nicola Leali del Genoa è riuscito a fare peggio: il portiere del Genoa ha steso Daniel Maldini appena 2 minuti dopo il fischio d'inizio di Genoa-Atalanta. Un fallo da ultimo uomo che gli è costato il rosso e il nuovo record di espulsione più precoce di questa Serie A.