Chiude la domenica Genoa-Atalanta: le formazioni ufficiali

Oggi alle 20:30News
di Redazione FV

Alle 20:45 è il turno di Genoa e Atalanta scendere in campo. Queste le formazioni ufficiali del match: 

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca; Maldini.