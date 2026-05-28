Trapani: "Vediamo chi avrà più coraggio tra noi e il Parma"

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Niccolò Trapani, giocatore della Fiorentina Primavera, ha parlato così a Sportitalia prima della finale Scudetto contro il Parma: "Dopo la semifinale ci siamo presi un giorno di recupero, poi abbiamo preparato la partita a livello tattica. Che partita mi aspetto? Il Parma prova a dominare il gioco come noi. Vediamo chi avrà più coraggio".