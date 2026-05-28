Galloppa: "Emozioni anche più forti dello scorso anno. Riportiamo lo Scudetto"

vedi letture

A Sportitalia prima della finale Scudetto, Daniele Galloppa ha parlato così della sua Fiorentina Primavera: "Emozioni forti come sempre, forse anche più dello scorso anno perché confermarsi è difficilissimo. Sarà una partita bellissima, dobbiamo riportare lo Scudetto a Firenze. Stare tutti i giorni con questi ragazzi e passare come uno che non lascia nulla non mi piacerebbe. Loro mi hanno dato tanto e io spero di aver fatto altrettanto. Sono rapporti che vanno oltre il calcio".