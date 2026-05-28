Rampulla su De Gea: "Ottimo portiere ma per la Juventus punterei su un profilo giovane"

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Michelangelo Rampulla, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la decisione del club bianconero di confermare Spalletti alla guida tecnica, soffermandosi anche sulla situazione legata al futuro della porta juventina. Ecco le sue parole: "Condivido pienamente la scelta della Juventus, Spalletti meritava di restare. Anche senza la qualificazione alla Champions League, ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli allenatori più preparati in circolazione. È riuscito a risollevare una squadra che arrivava da un periodo complicato sotto la gestione Tudor, riportandola in corsa fino all’ultimo per l’Europa".

Secondo l’ex bianconero, la componente mentale ha inciso parecchio: "Il Verona era ormai vicino alla retrocessione e la Fiorentina non aveva più grandi obiettivi. In situazioni del genere, quando si gioca senza pressioni, spesso si riesce anche a esprimersi meglio. La Juventus invece ha mostrato tensione e poca lucidità proprio nei momenti decisivi. In gare così importanti i giocatori devono dare qualcosa in più, senza aspettare sempre l’allenatore".

Infine, un commento sul futuro tra i pali: "Se fossi nella dirigenza juventina, punterei su un portiere giovane. Allison rappresenterebbe sicuramente un upgrade immediato, essendo tra i migliori al mondo, ma nel giro di un paio d’anni il problema si ripresenterebbe. Lo stesso discorso vale per De Gea, che ha un’età ancora più avanzata. Per aprire un nuovo ciclo sceglierei un profilo giovane, possibilmente italiano: in giro ci sono diversi portieri interessanti".

