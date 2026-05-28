L'agente di Bove: "Edoardo non avrebbe mai lasciato la Fiorentina, Firenze è la sua seconda casa"
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L'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, è stato ospite a DoppioPasso Podcast e ha parlato anche del suo assistito, in questo momento al Watford: "Edoardo non sarebbe mai andato via da Firenze. Da quando è arrivato i fiorentini gli hanno aperto le porte di casa, si è sentito accolto e coccolato, prima e dopo l'intervento e col tempo si era innamorato della città, tanto da considerarla la sua seconda casa. Poi certo per lui la Roma è la Roma, sarebbe andato via solo per tornare lì. Allo stesso modo in cui non si separerebbe mai da Roma, non avrebbe mai scelto di allontanarsi da Firenze se non appunto per tornare in giallorosso".
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