Il Napoli ha scelto: sarà Massimiliano Allegri il nuovo allenatore

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Ci siamo, il dado è tratto: come riporta Tuttomercatoweb.com, Massimiliano Allegri diventerà il nuovo allenatore del Napoli. In fase avanzata la trattativa per il contratto da nuovo allenatore dei campani, con cui il manager di Livorno dovrebbe legarsi per due anni, con la possibilità di attivare un terzo tramite opzione. Allegri batte dunque la concorrenza di Vincenzo Italiano, sarà lui il nuovo tecnico del Napoli.

Scrive Tmw: il fascino del corto muso batte il calcio propositivo dell'ex Bologna, fresco di risoluzione del suo precedente contratto con il Bologna, per il quale mancava un altro anno (terminava il 30 giugno del 2027). Per Italiano comunque potrebbero aprirsi adesso le porte proprio del Milan, che Allegri ha salutato giusto da qualche giorno, esonerato dopo aver mancato il raggiungimento dell'obiettivo Champions League, con il campionato di Serie A chiuso al 5° posto dai rossoneri. Allegri si prepara quindi a raccogliere l'eredità di Conte sulla panchina del Napoli, un passaggio di consegne che è già avvenuto dodici anni or sono, nel 2014, ma alla Juventus.