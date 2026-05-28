Fiorentina-Parma Primavera, le formazioni ufficiali della finale Scudetto

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di Redazione FV

Alle 20.30 la Fiorentina Primavera scende in campo al Viola Park per la finale Scudetto contro il Parma dei pari età. Tutto pronto per una grande sfida che gli uomini di Galloppa vogliono vincere riportando così il trofeo a Firenze dopo più di 40 anni. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida.

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Kouadio, Košpo, Balbo; Montenegro, Deli; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo; Braschi. Allenatore: Galloppa.
A disp.: Fei, Ademi, Bonanno, Turnone, Kone, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni.

Parma: Astaldi, Mena, D’Intino, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Plicco, Drobnic, Diop, Conde, Konaté. All.: Corrent.
A disp.: Mazzocchi, Pajsar, Vranici, Castaldo, Balduzzi, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedon, Sartori.