Malotti: "Grosso è un profilo che mi piace. E' essenziale che ci sia sintonia con Paratici"

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L'allenatore di calcio, Roberto Malotti, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, commentando la decisione della Fiorentina di affidarsi a Fabio Grosso e analizzando anche il percorso compiuto da Paolo Vanoli nel corso della stagione. Ecco le sue dichiarazioni: "Grosso è un profilo che mi piace a patto che rappresenti una scelta precisa e condivisa dalla società. Se la decisione porta la firma di Paratici, allora la considero assolutamente valida. E' essenziale che ci sia sintonia tra direttore sportivo e allenatore.

Paratici aveva già scelto sicuramente di non tenere Vanoli, ne sono convinto e certo. Vanoli, comunque si è comportato con grande correttezza e in accordo con la società ha salutato senza creare tensioni o polemiche. Un atteggiamento che ho apprezzato molto".