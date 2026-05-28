FirenzeViola Galloppa, l’ultima notte viola: finale scudetto e addio alla Primavera

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Contro il Parma il tecnico romano chiuderà la sua avventura nel settore giovanile della Fiorentina dopo sei anni di crescita, trofei e talenti lanciati

Comunque finirà la finale scudetto di questa sera contro il Parma, per Daniele Galloppa sarà l’ultima partita sulla panchina della Fiorentina Primavera. Una notte dal sapore inevitabilmente speciale per l’allenatore romano, diventato negli ultimi anni uno dei volti simbolo della crescita del settore giovanile viola. Dal suo arrivo nel 2020 alla guida dell’Under-17 fino alla promozione in Primavera nel 2023, Galloppa ha costruito passo dopo passo un percorso fatto di risultati, identità e valorizzazione dei giovani, raccogliendo l’eredità lasciata da Alberto Aquilani e riportando stabilmente l’Under-20 della Fiorentina ai vertici del calcio italiano.

Trofei, finali e la chiamata in prima squadra

Da quando si è seduto sulla panchina della Primavera, il tecnico ha collezionato risultati importanti. Nel suo percorso sono arrivate una Coppa Italia di categoria, una finale di Supercoppa e soprattutto due finali scudetto consecutive, compresa quella in programma stasera al Viola Park contro il Parma. Un lavoro che non è passato inosservato nemmeno in prima squadra, tanto che nel corso di questa stagione Galloppa è stato chiamato a guidare la Fiorentina nella sfida di Conference League contro il Mainz. Un’esperienza significativa che ha ulteriormente certificato la fiducia del club nei suoi confronti.

Dal lancio dei talenti al futuro in Serie B

Ma più dei risultati, a parlare per Galloppa è soprattutto il lavoro svolto nella crescita dei giovani. Sotto la sua gestione sono maturati alcuni dei prospetti più interessanti del vivaio viola, da Comuzzo a Fortini passando per Balbo e Braschi. Adesso, per lui, sembra arrivato il momento del salto definitivo nel calcio dei grandi. Le richieste dalla Serie B non mancano e Sampdoria e Catanzaro si sarebbero già mosse concretamente per affidargli una panchina ambiziosa in vista della prossima stagione. Per il futuro della Primavera, invece, il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni - confermato dopo l’ottimo lavoro svolto - starebbe valutando la promozione di Marco Capparella, reduce dal successo al Torneo di Viareggio con l’Under-18.